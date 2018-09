Ouders verontrust na vondst vervuilde grond bij sportpark: 'Ik ben me rotgeschrokken'

Sommige leden van sportclub TOB op Sportpark Oostzanerwerf in Noord voelen zich in de maling genomen. Na de gedwongen verhuizing van de club zes jaar geleden drongen zij bij de gemeente al aan op uitgebreid bodemonderzoek. Dat gebeurde niet, totdat dit voorjaar mensen onwel werden bij werkzaamheden aan het riool.

Nu staat er een grote sanering op stapel, want na metingen blijken er hoge waardes aan benzeen en andere chemicaliën in de grond en in het grondwater te zitten. Er werden meteen maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. En die veiligheid is er nu ook benadrukt voorzitter van de club, Marcel Stam.

Sanering van de grond

'Er zijn drie lagen zand op gedaan met aluminiumfolie en daar weer zand op. En alles is opnieuw betegeld', vertelt Stam. Maar dat is nog niet genoeg. Er staat namelijk nog een sanering en verder onderzoek op de planning.

De club gaf ten tijde van hun gedwongen verhuizing, zes jaar geleden, al aan dat ze bang waren voor ernstige vervuiling. Oud-leden wisten dat er ooit een vuilnisbelt was waar chemisch afval werd gedumpt.

'Geen monsters genomen'

'Op elke vergadering werd er door ons gehamerd op de monsters, omdat wij daar toch onze twijfels over hadden en die monsters zijn niet genomen', zegt Stam.

Twee leden zijn al opgestapt omdat ze toch bang zijn dat het niet veilig is. Een moeder vertelt dat ze haar kind gezegd heeft extra voorzichtig te zijn in de buurt . 'Ik ben me rotgeschrokken. Dus ik heb gezegd, niet te dicht bij de bosjes spelen, niet in de sloot, niet met je handen graven en voor de rest moeten we het afwachten.'