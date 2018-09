Ajax wint met speels gemak van Groningen

Ajax heeft vanavond in een gemakkelijke wedstrijd met 3-0 gewonnen van FC Groningen.

In de tiende minuut dacht de ploeg van trainer Erik ten Hag al op voorsprong te komen. Maar een doelpunt van Tagliafico werd afgekeurd door de videoscheidsrechter: buitenspel.

Huntelaar en Tadic

Acht minuten later was het wel raak toen Klaas-Jan Huntelaar een penalty benutte. In het restant van de eerste helft kwam Ajax niet meer tot scoren.

Dat deed het wel weer in de tweede helft. Huntelaar maakte met een volley de 2-0. In de 76e minuut zette Tadic na een voorzet van Ziyech de eindstand op het bord.

Nu FC Groningen aan de kant gezet is, wacht Ajax komende week de belangrijke eerste wedstrijd in de Champions League. AEK Athene is aanstaande woensdag de tegenstander in de Johan Cruijff Arena.