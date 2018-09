Verdriet om afgebrande Sint-Urbanuskerk: 'Twaalf jaar is hij gerenoveerd'

De Sint-Urbanuskerk in Amstelveen is zaterdagavond grotendeels afgebrand. Bewoners van de wijk Bovenkerk waar de kerk staat, kunnen het niet geloven.

De Sint-Urbanuskerk is een centraal punt van Bovenkerk. Bijna de hele wijk was uitgelopen en zag een groot gedeelte van de kerk in vlammen opgaan. 'Twaalf jaar is hij gerenoveerd en nu staat hij in de brand', zeg een jonge inwoner van de stad.

'Beeldbepalend voor Amstelveen'

Een man die net de boodschappen aan het doen was vindt het ontzettend zonde. 'Het is zo beeldbepalend. Niet alleen voor Bovenkerk, maar ook voor heel Amstelveen.'

De pastoor was nog in de kerk toen de brand uitbrak, maar kon het gebouw snel ontvluchten, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Omwonenden van de kerk zijn geëvacueerd. 'Dat is zodat wij genoeg ruimte hebben om ons werk goed te kunnen doen en om zeker te weten dat het goed gaat met die woningen', aldus de woordvoerder.

Sein brandmeester

De brandweer laat verder weten dat er geen instortingsgevaar is. De toren van de kerk wordt door de brandweerlieden goed in de gaten gehouden. Zodra de kerk veilig genoeg is om te betreden, wordt onderzocht wat de oorzaak van de brand is. Inmiddels is het sein brandmeester gegeven.