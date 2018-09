Politici over fraude via Airbnb: 'Zij zijn alleen maar bezig om geld te verdienen'

Amsterdamse politici zijn niet blij met het gemak waarmee sociale huurwoningen verhuurd kunnen worden via Airbnb, terwijl dat verboden is. 'Dat sociale huurwoningen worden gebruikt als een soort cash cow is alles wat je niet wil', zegt Sofyan Mbarki van de PvdA.

Maar wat Mbarki zag in de documentaire van AT5, verbaast hem niet. 'We weten dat er veel zaken spelen rondom Airbnb en dat er veel niet klopt. Met de documentaire wordt ook in beeld gebracht dat Airbnb niet meewerkt aan het verbeteren van het systeem en dat is een houding die we van hen kennen.'

'Airbnb is op geen enkel manier bezig met het belang van de stad. We hebben een overeenkomst getekend om de beheersbaarheid onder controle te houden. Zij zijn alleen maar bezig met geld verdienen en zo min mogelijk belasting betalen', voegt Mbarki toe aan zijn reactie.

Lees ook: Zo fraudeer je gemakkelijk met Airbnb (en verdien je 1500 euro in 12 uur)

Eerlijk maar ook hard zijn

Met het systeem bedoelt Mbarki bijvoorbeeld het ontbreken van een waarschuwing op het moment dat er een woning te huur wordt aangeboden. De waarschuwing hoort aan te geven dat het verhuren van de sociale huurwoning als vakantieadres verboden is. Maar dat wordt dus niet gedaan.

'Het allerbelangrijkste is dat Airbnb wordt aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid', zegt Hala Naoum Néhmé van de VVD. 'Ze zijn in 2013 via een zachte maar effectieve manier verleid afspraken te maken met de gemeente over belangrijke Amsterdamse regels.'

Lees ook: Aantal advertenties Airbnb blijft stijgen, ondanks maatregelen

'Wethouder Ivens moet Airbnb opnieuw verleiden naar de overlegtafel te komen om duidelijke afspraken te maken over de verhuur van sociale huurwoningen', gaat Néhmé verder. 'Wat zijn de juridische mogelijkheden? Die zijn er niet echt. Daar moeten we open en eerlijk in zijn. In het belang van verhuurders die zich wel aan de regels houden, moeten we helder en hard optreden bij misstanden.'

Keihard onderhandelen

Ook Alexander Hammelburg van D66 is het daarmee eens. Hij vindt dat wethouder Ivens 'keihard moet onderhandelen'. Hammelburg schrikt van het gemak waarmee de regels via de Airbnb site te omzeilen zijn.

'Het Airbnb-systeem is leuk voor Amsterdammers die iets willen bijverdienen, om bijvoorbeeld hun vakantie te kunnen te betalen. Er zijn veel Amsterdammers die dat wel kunnen gebruiken. Maar een woning beroepsmatig verhuren en dat systeem in stand houden, dat kan niet.'

Lees ook: Deal met Airbnb niet waterdicht: fraude nog steeds mogelijk