Champions League-gevoel komt nu echt: 'Ik verwacht spektakel!'

Noussair Mazraoui en waarschijnlijk ook de rest van de Ajacieden zullen niet lang terugkijken op de wedstrijd van gisteravond tegen FC Groningen. Vanaf nu staat alles in het teken van de Champions League: 'We zijn ready!'

De groep speelde na een interlandperiode voor het eerst sinds twee weken weer met elkaar. 'Dan moet je even kijken of het er nog is, iedereen is bij een ander team geweest', weet Mazraoui. 'Eén zit in Marokko, één zit in Argentinië en natuurlijk bij Nederland. Als je dan weer bij elkaar komt, moet je het gevoel weer even vinden. Dat is goed gegaan.'

En na FC Groningen mag er nu ook echt uitgekeken worden naar de Champions League, het woord alleen al brengt een twinkeling bij Mazraoui. 'Morgen gaan we trainen en dan gaat het gevoel stap bij stap komen. Ik verwacht spektakel, een hele mooie avond. Van het team, van de supporters op de tribune. Je hebt het altijd op tv gezien en nu mogen we zelf. We zijn ready.'