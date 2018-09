Brandweer heeft handen nog vol aan nablussen Sint-Urbanuskerk

Bewoners van twee naastgelegen woningen kunnen door de brand in de Sint Urbanuskerk nog altijd niet hun huis in. De brandweer is vanochtend nog bezig met nablussen.

De brand ontstond gisteravond even voor zeven uur vermoedelijk in de meterkast. Een omliggende woningen is ontruimd, twee gezinnen wachten nog altijd tot ze kunnen terugkeren.

De schade aan de kerk is enorm, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Ondanks de ravage staat de 65 meter hoge toren nog overeind. 'De toren was ook niet onderdeel van de brand, maar zolang de brand nog niet meester was, konden we niet zeggen dat hij ook vrij van vuur bleef.'

De ravage na de verwoestende brand is vanochtend goed zichtbaar. Brandweer doet nabluswerkzaamheden terwijl grote groepen mensen toekijken vanuit het bos en langs de straat #sturbanuskerk #amstelveen @AT5 pic.twitter.com/aCRCCxIJ91 — Robin Antonisse (@robinantonisse) September 16, 2018

De waarnemend burgemeester van Amstelveen, Bas Eenhoorn, heeft ook gereageerd op de verwoestende brand. 'Het is verschrikkelijk dat dit boegbeeld van Bovenkerk en Amstelveen door brand ernstig is beschadigd. We hopen zo snel mogelijk meer zicht te krijgen op de omvang van de schade. Ik leef mee met de bewoners uit de buurt.'

Op deze beelden is de enorme rookontwikkeling goed te zien: