Amsterdammer opgepakt na fataal ongeval A200

Een 28-jarige Amsterdammer is na het fatale ongeluk op de A200 aangehouden als verdachte. Bij het ongeluk kwamen gistermiddag twee mensen om het leven.

Het ongeluk gebeurde even voor vier uur vlak na knooppunt Rottepolderplein. De weg richting Amsterdam was lange tijd afgesloten.

De politie meldt nu dat de twee slachtoffers een 70-jarige vrouw uit Halfweg en een 72-jarige man uit Beverwijk waren. Vijf anderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog, over het eventuele aandeel van de Amsterdammer in het ongeluk is niet bekendgemaakt.