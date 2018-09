Leden We Are Here nieuwe buren wethouder Ivens op Buikslotermeerplein

Leden van de We Are Here-groep hebben zaterdag een pand aan het Buikslotermeerplein gekraakt. Wethouder Laurens Ivens (Wonen) is een van de nieuwe buren van het vluchtelingencollectief, laat hij op Twitter weten.

De wethouder plaatste op Twitter een foto van een brief die de nieuwe bewoners van het pand in de buurt hebben verspreid. In de brief staat dat het gaat om vijftien personen uit Somalië, Congo en Rwanda. Verder staat in de brief dat de nieuwe bewoners van plan zijn om rustig in het pand te wonen en graag kennis maken met buurtgenoten.

Lees ook: Vrouwen We Are Here kraken grachtenpand Leidsegracht

Ivens heeft het in zijn tweet over 'nieuwe buren die zich met een net briefje aankondigen.' Ivens liet eerder aan AT5 weten goed te begrijpen dat mensen in tijden van woningnood alle middelen aangrijpen om ergens te verblijven.