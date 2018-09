Pastoor Sint-Urbanuskerk Amstelveen over brand: 'Ik geloofde het niet'

Een dag na de brand in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen, ook wel bekend als 'de parel aan de Poel', is de verslagenheid groot bij pastoor Eugene Jongerden: 'het is echt ongelooflijk. Het moet allemaal nog een plekje gaan krijgen.'

Gistermiddag was er nog een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de kerk. Ook Jongerden was daarbij aanwezig. 'Om half zes ging ik weg en om kwart voor zeven werd ik gewaarschuwd over de brand. Ik geloofde het niet. Het kon niet waar zijn. Dus wel. Je weet niet wat er dan allemaal in je hoofd omgaat en gebeurt', vertelt de pastoor aangeslagen.

Renovatie

Acht jaar geleden, in 2010, werd de kerk gesloten en startte er een grondige renovatie van het rijksmonument. Pas sinds mei 2016 is het pand weer volledig in gebruik. 'De kerk is gisteravond afgebrand. Je ziet het zelf. Het is verschrikkelijk voor Bovenkerk, de parochie en de vrijwilligers die altijd zo betrokken waren', zegt Jongerden.

Vandaag kwamen veel betrokkenen van de Sint-Urbanuskerk de schade met eigen ogen bekijken. 'Ik ga over de website van de kerk. Ik heb er gisteravond gelijk opgezet dat we er alles aan gaan doen op het monument te herstellen. Maar dat gaat echt niet helemaal lukken. Dat gaat niet. Mensen hebben tien jaar lang de kerk met kwastjes zitten schilderen en daarmee de kerk ongeknapt', vertelt een man.

Onderzoek naar optreden brandweer

Het optreden van de brandweer is ook onderwerp van gesprek onder de aanwezige mensen. Er gaan verhalen rond dat het lang duurde voordat het blussen op gang kwam. Vermoedelijk kwam dat doordat de waterput niet direct gevonden werd. Locoburgemeester Herbert Raat heeft laten weten dat er een onafhankelijk onderzoek gaat komen naar de bestrijding van de brand. 'Met een zeikstraaltje blus je geen kerk', reageert iemand.

Er heerst inmiddels ook wel weer een voorzichtig optimisme dat de kerk hersteld kan worden. Gisteren werd al duidelijk dat de Sint-Urbanuskerk goed verzekerd is. 'Het heet niet voor niks de parel aan de Poel. De parel aan de Poel heeft staan wankelen vannacht en dat doet heel erg veel pijn', aldus een man.