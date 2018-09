Wederom protest tegen sloop De Boterbloem: 'De strijd is nog niet gestreden'

Komt er een bedrijventerrein op de akkers bij zorgboerderij De Boterbloem of niet? Deze vraag leek in augustus vorig jaar beantwoord toen officieel toestemming werd gegeven voor bebouwing. Maar er waait inmiddels een nieuwe wind door het stadhuis en daarom werd zondag nog maar eens alles uit de kast getrokken om de dreigende ontruiming tegen te houden.

Op 7 maart van dit jaar protesteerden sympathisanten van de zorgboerderij bij de Stopera tegen de bouwplannen. Op dat moment leek het er nog op dat iedereen op 19 maart weg moest zijn. Maar zoals al vier keer eerder werd de ontruiming van de boerderij uitgesteld. Dit omdat er nog onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om De Boterbloem en zijn akkers zo min mogelijk aan te tasten.

De Boterbloem is het enige biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam. Op de boerderij werken mensen met een psychiatrische, criminele of verslavingsachtergrond die op deze manier hun dag op een zinvolle manier kunnen besteden.

Funest

De plannen om de akkers bij de boerderij beschikbaar te stellen voor de bouw van een bedrijventerrein zouden funest zijn voor de omgeving en ook voor De Boterbloem, zeggen de demonstranten. 'Wat is een boerderij zonder land?', vraagt eigenaar van de boerderij Alies Fernhout zich af. 'Het is hier een heel bijzondere plek wat betreft de grond en het uitzicht, de weidsheid. Dat heeft ook een belangrijke functie in de zorgboerderij.'

Volgens Peter Joustra, projectleider van gemeentelijke ontwikkelaar GEM Lutkemeer, weten de eigenaars, naast Fernhout is dat ook Trijntje Hoogendam, al tijden wat de situatie is. 'Het speelt al bijna zestig jaar. Toen is de grond verkocht door de familie Hoogendam aan de gemeente Amsterdam. De afgelopen achttien jaar heeft mevrouw Hoogendam het gratis kunnen gebruiken en ze wist ieder jaar dat het het laatste jaar zou kunnen zijn.'

Joustra zou dan ook liever vandaag dan morgen beginnen met de bouw. 'Iedereen weet dat Amsterdam hartstikke hard groeit en dat er behoefte is aan woningen. Maar er is ook behoefte aan bedrijven. We willen eigenlijk zo snel mogelijk beginnen, want er zijn bedrijven die zich hier graag zouden willen vestigen.'

Links college

De hoop van Fernhout is vooral gevestigd op het huidige college. 'Wij dringen aan bij de gemeente om haar positie te gebruiken. Je kunt hier een heel mooi voorbeeld stellen van wat voor mooi groen en links college je bent.' Er zal tot november sowieso niet worden overgegaan tot ontruiming, maar als dat wel gebeurt zijn de demonstranten er klaar voor. 'De strijd is absoluut nog niet gestreden', aldus Fernhout.