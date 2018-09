F1-coureur Lewis Hamilton overweegt grachtenpand in Amsterdam te kopen

Meervoudig formule 1-kampioen Lewis Hamilton overweegt een grachtenpand in Amsterdam te kopen.

De coureur is de laatste tijd steeds vaker in de stad. Dat vertelde Hamilton tegen Ziggo Sport. 'Ik ga inderdaad vaak naar Amsterdam. Dat komt omdat het hoofdkantoor van Tommy Hilfiger (een sponsor van Hamilton, red) daar zit. Ik kan je niet vertellen hoeveel ik van Amsterdam houd.'

Pizzeria

Op het Instagramaccount van de coureur is vaak te zien dat hij door de stad fietst. Ook wordt hij regelmatig bij een pizzeria op de Overtoom gespot. 'Ik ga naar mijn hotel, pak daar een fiets en ga dan een beetje rondrijden door de stad.'

Ook Hamilton ziet dat het erg druk is in Amsterdam. 'Je moet wel goed oppassen. Er lopen mensen, er zijn veel auto's en er rijden ook overal trams. Het is een van mijn favoriete steden. De Nederlandse mensen zijn geweldig.'

Grachtenpand

Naast de aanwezigheid van één van zijn sponsoren zou volgens geruchten ook de vriendin van Lewis Hamilton uit Amsterdam komen. Het gaat om Cheyenne Ciani, zo meldde Shownieuws eerder. In het interview met Ziggo Sport vandaag zei Hamilton het voor te kunnen stellen dat hij een grachtenpand gaat kopen in Amsterdam.

Met een salaris van tientallen miljoenen per jaar heeft de meervoudig formule 1-kampioen gelukkig nog wél genoeg keuze in de stad. Te overwegen zijn bijvoorbeeld dit huis aan de Lijnbaansgracht voor zo'n 4,5 miljoen euro. Of voor zeven ton goedkoper aan de Prinsengracht. Ook aan de Singel, Keizersgracht en bijvoorbeeld de Looiersgracht staan nog genoeg leuke grachtenpandjes te koop.