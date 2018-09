Piratenpartij loopt verder leeg: ook Lynn Fokkens stapt over naar BIJ1

Voormalig kandidaat gemeenteraadslid van de Piratenpartij Amsterdam Lynn Fokkens stapt over naar BIJ1. Ze volgt daarmee hetzelfde pad als haar voormalige lijsttrekker bij de Amsterdamse afdeling van de Piratenpartij Jelle de Graaf.

Fokkens was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kandidaat raadslid voor de Piratenpartij in Amsterdam. Op de kieslijst stond ze op plek drie. Bij haar nieuwe partij BIJ1 heeft Fokkens zich verkiesbaar gesteld voor de bestuursverkiezingen eind deze maand.

Lees ook: Jelle de Graaf stapt over van Piratenpartij naar Bij1

'Ik heb altijd geloofd dat de Piratenpartij het verschil kon maken, als één van de weinige partijen die de digitale revolutie en de ontwikkeling van technologie in onze samenleving echt begreep', schrijft Fokkens in een verklaring.

Ze vervolgt: 'In mijn tijd bij de Piratenpartij heb ik mij echter gerealiseerd dat er een andere partij is die mijn idealen beter vertegenwoordigt. De boodschap van BIJ1, van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid is er één die ik heel graag uit wil dragen. Daarom ben ik lid geworden van BIJ1.'

Lees ook: Honderden naaktposters van lijsttrekker Piratenpartij verspreid

Begin juni maakte ook lijsttrekker Jelle de Graaf al bekend de Piratenpartij te verlaten. Hij is momenteel het hoofd van de voorlichting en duoraadslid bij BIJ1.