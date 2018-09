Bewoners in actie tegen kapvergunning bomen bij debatcentrum Rode Hoed

Zo'n dertig bewoners rondom de Keizersgracht komen in actie tegen het plan van debatcentrum de Rode Hoed om vijf bomen te kappen. De omwonenden kijken recht in de tuin van het debatcentrum en zijn verknocht aan de grote esdoorns.

Het biedt hun het laatst beetje rust in die steeds drukker wordende stad. Gabriella Hobbelink woont al jaren in de Prinsenstraat: 'De bomen betekenen voor mij natuur en groen. De bladeren waaien in de wind en die hoor je. Het brengt rust.'

'Voor mij een Paradijsje'

Aan de voorkant van haar huis zit Hobbelink midden in de drukte, maar aan de achterkant kijkt ze uit op de tuin van debatcentrum De Rode Hoed waar vijf grote Esdoorns staan. 'Het is voor mij een paradijsje' vertelt ze.

Maar het 'paradijsje' wordt bedreigd door een bewoner van de Prinsengracht en De Rode Hoed, die samen een kapvergunning hebben aangevraagd. Volgens het debatcentrum is dat noodzakelijk: 'Zonder ingrijpen bestaat er onder extreme weersomstandigheden kans op een tak- of stambreuk.'

Boomanker kan helpen

Daar zijn de bewoners het niet mee eens. Hobbelink zegt dat zo'n tak- of stambreuk wordt opgevangen door een boomanker. 'Het ziet eruit als een fietsenband. Door zo'n boomanker heb je niet risico dat een tak op het huis gaat vallen bijvoorbeeld.'

De bewoners hebben bezwaar tegen de vergunning gemaakt. Voor 23 september moet de gemeente een beslissing nemen. 'Het blijft nog heel spannend', besluit Hobbelink.