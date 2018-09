Hoogleraar Amsterdam UMC ontwikkelt bloedtest voor alzheimer

Binnen een jaar moet er een bloedtest op de markt zijn waarmee mensen op de ziekte van Alzheimer getest kunnen worden.

'We kunnen straks alzheimer al in een vroege fase van de ziekte vaststellen. Ook het verloop van de ziekte kunnen we dan mogelijk volgen met bloedtesten', zegt hoogleraar Charlotte Teunissen in haar inaugurele rede. Nu wordt de ziekte van Alzheimer vaak vastgesteld via een belastende lumbaalpunctie.

Vroege diagnose noodzakelijk

Met de door Teunissen ontwikkelde test kan de aanwezigheid van het eiwit amyloid aangetoond worden. De stapeling van dat eiwit in de hersenen wordt gezien als een belangrijke veroorzaker van de ziekte van Alzheimer. De nieuwe test heeft een precisie van 95 procent.

Teunissen wil ook testen gaan ontwikkelen die de vroegste fasen van verschillende vormen van dementie aantonen. 'Vaak zijn de ziekteprocessen al bijna 20 jaar gaande voordat symptomen zoals vergeetachtigheid op gaan treden. Een vroege diagnose is ook noodzakelijk omdat hersenschade onomkeerbaar is. Dus hoe eerder we kunnen gaan behandelen, hoe beter.'