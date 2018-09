Blind over wedstrijd tegen AEK: 'Je voelt aan alles dat er iets gaat gebeuren'

Enorm kabaal, een heksenketel zelfs, met ontzettend veel sfeer. Daley Blind rekent woensdag op de niet aflatende steun van supporters voor de eerste wedstrijd in de Champions League tegen AEK Athene. 'Het leeft enorm. Mensen klampen je aan en beginnen over die wedstrijd.'

Dat zegt de verdediger in het Algemeen Dagblad. Blind: 'De atmosfeer rond de thuisduels in de voorronden tegen Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev was dit seizoen al geweldig. Dat kunnen we woensdag goed gebruiken.'

Speciaal

Volgens Blind gebeurde er iets speciaals in de voorronden. 'Tijdens de warming-up voelde je al aan alles dat er iets ging gebeuren. De vlaggetjes voor de wedstrijd, het enorme kabaal in het stadion. De wisselwerking met de fans was fantastisch.'

Dertien jaar geleden overwinterde Ajax voor het laatst in Europa's belangrijkste competitie. Toen zat de club in een poule met Arsenal, FC Thun en Sparta Praag. Dat is eigenlijk te lang geleden, meent Blind. 'Het geeft ook aan hoe lastig het is. We gaan er alles aan doen om dit weer te laten gebeuren.'

Stemming

Aan de stemming rondom de club ligt het in ieder geval niet, merkt hij op. 'De euforie is groot, want we zitten een keer niet in de zwaarste poule. 'Maar het is natuurlijk niet zo dat we maar even als tweede eindigen achter topfavoriet Bayern München. Benfica heeft ook goed gepresteerd in Europa de laatste jaren.'

Zowel Ajax als AEK Athene hebben een goede generale afgewerkt afgelopen weekend. Ajax won eenvoudig met 3-0 tegen Groningen. AEK versloeg Panionios met 4-0. De wedstrijd voor komende woensdag in de Johan Cruijff Arena is uitverkocht.