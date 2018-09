Precieze oorzaak van brand Urbanuskerk blijft vermoedelijk altijd raadsel

De exacte oorzaak van de brand in de Urbanuskerk in Amstelveen zal waarschijnlijk nooit gevonden kunnen worden. Dat zegt de brandweer tegen AT5. De brand die zaterdag uitbrak, heeft een groot deel van de kerk verwoest.

Het vermoeden bestaat bij de brandweer dat het vuur in de meterkast is ontstaan. Maar het is hoogst onzeker of daar ooit uitsluitsel over zal komen, geeft de brandweer aan.

Wel komt er een onafhankelijk onderzoek naar de inzet van de hulpdiensten. Er gaan verhalen rond dat het blussen laat op gang kwam doordat de waterput niet meteen gevonden werd.

Redden

Het is nog niet bekend hoe groot de schade aan de kerk exact is en wat er gered kan worden. 'Het duurt nog wel enkele dagen voordat we daar meer zicht op hebben', geeft pastoor Eugene Jongerden aan. 'We gaan de komende tijd gesprekken voeren met betrokken instanties zoals Monumentenzorg over wat er moet gebeuren.'

Het naastgelegen wijkcentrum wordt geschikt gemaakt voor het secretariaat van de kerk. In het centrum zullen de komende tijd ook de kerkactiviteiten gaan plaatsvinden. Komende woensdag wordt het centrum voor het eerst voor een viering gebruikt.