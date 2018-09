Koos Alberts van de intensive care af

Volkszanger Koos Alberts mag waarschijnlijk vandaag van de intensive care af. Dat laat zijn vrouw weten in een post op Facebook.

Alberts werd na een spoedoperatie in een ziekenhuis in Enschede in coma gehouden. Uit die coma ontwaakte hij vorige week al, maar omdat zijn gezondheid niet echt vooruitging, verbleef hij op intensive care.

'Wisselende week'

Volgens zijn vrouw mag de zanger vandaag naar een gewone afdeling. 'Daar gaan ze hem verder behandelen en daar zal hij moeten aansterken. Na een wisselende week op de Intensive care, gaat zijn herstel nu in kleine stappen vooruit en we zijn daar ontzettend dankbaar voor.'

Alberts lag al enige tijd in het ziekenhuis. Hij wordt daar behandeld voor blaaskanker.