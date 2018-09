Colombiaanse helikopterpiloot vluchtpoging Benaouf A. 'vroeg God om interventie'

Alvaro G.B., de Colombiaanse helikopterpiloot die volgens het Openbaar Ministerie (OM) topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond had moeten bevrijden met een gekaapte helikopter heeft de rechtbank, God en zijn familie vanmorgen om vergiffenis gevraagd.

De piloot heeft als enige van de in totaal negen verdachten in de zaak verklaringen afgelegd bij de politie.

Colombia

Zo verklaarde Alvaro G.B. eerder dat hij eind september vorig jaar in Colombia is benaderd door ene 'Alex' voor een klus in Nederland. Uit zijn verhoor: 'Het zou gaan om het vervoer van een persoon per helikopter. Ik vroeg hem waarom ik daarvoor werd gevraagd. Er zijn in Nederland toch ook helikopterpiloten?'

'Hij zei dat het een eenvoudige klus was. Ik zei toen dat het niet mocht gaan om drugs, want daar wilde ik niets mee te maken hebben. Ik dacht dat het bijvoorbeeld was om iemand over de grens te brengen.'

De piloot zei in één van zijn verhoren dat hij wel vermoedde dat het ging om een illegale actie, maar dat hij pas in een bar in Rotterdam hoorde dat het ging om het bevrijden van een gedetineerde.

Geen weet van kaping

De Colombiaan wordt verdacht van het medeplegen van de poging een helikopter te kapen en Benaouf A. (gewapend) uit de gevangenis te bevrijden op 11 okober vorig jaar. Maar volgens zijn advocaat heeft hij helemaal geen weet gehad van het plan een helikopter te kapen.

'Alvaro G.B. heeft altijd gedacht dat die helkopter gehuurd zou worden', aldus zijn raadsman Henk Koopman vanmorgen. 'Uit niets blijkt dat hij op de hoogte was van een eventuele kaping. Er is daar ook nooit met met hem over gesproken.'

Tussenlanding

De piloot zat op 11 oktober aan het begin van de middag met een aantal medeverdachten in een gestolen BMW in Weert de tussenlanding van de helikopter af te wachten. 'Ja, hij zat in die auto, maar ook toen was hij in de veronderstelling dat het om een gehuurde helikopter zou gaan.'

Te vroeg ingegrepen

Koopman vervolgt: 'Omdat de politie vroegtijdig ingreep en de helikopter geen tussenlanding heeft gemaakt, is er überhaupt geen sprake van een begin van uitvoering. Die helikopter zou nooit gaan landen. Er is dus geen poging geweest om iemand uit de gevangenis te bevrijden', aldus Koopman.

Interventie van god

Alvaro G.B. verklaarde ook dat hij meerdere keren aangaf de helikopter niet te kunnen besturen, omdat hij met dat type nooit eerder had gevlogen. 'Dan maar als een held sterven, maar ik ga niet vliegen', zo dacht hij. 'Toen ik in de blauwe BMW stapte, heb ik God gevraagd om een interventie. En toen kwam de politie.'

De recherche was al dagenlang op de hoogte van de plannen een helikopter te kapen om vervolgens Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te halen en besloot op het laatste moment in te grijpen. Lees hier hoe dat precies is gegaan.

Tot 9 jaar cel

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week tot 9 jaar cel tegen de in totaal negen verdachten. Als het justitie ligt, moet de Colombinaan 6 jaar de cel in. In zijn laatste woorde verklaarde G.B. - zichtbaar geëmotioneerd - dat hij in de gevangenis is bedreigd en geslagen. Hij vroeg de rechtbank, net als God en zijn familie, om vergiffenis. 'Ik zal het vonnis dat u uitspreekt, respecteren', aldus de piloot.