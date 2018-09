FvD wil direct actie van Halsema: 'Sluit de El Tawheed-moskee zo snel mogelijk'

De Amsterdamse Forum voor Democratie wil dat burgemeester Femke Halsema zo snel mogelijk de El Tawheed-moskee sluit. Vrijdag liet Halsema weten in het uiterste geval een gebedshuis te zullen sluiten als daar haatdragende boodschappen worden verkondigd. FvD heeft nu een spoeddebat voor woensdag aangevraagd.

Forum voor Democratie wil dat Halsema snel daad bij woord voegt en de in hun ogen 'antidemocratische' El Tawheed-moskee op slot gooit. De partij die met drie zetels in de gemeenteraad zit, zegt dat de moskee al jaren bekend staat als broeinest voor anti-Westerse ideeën en het een honk is voor 'ronselaars en haatpredikers'.

'Broeinest aanpakken'

'Nu de burgemeester heeft aangegeven dat sluiting van radicale gebedshuizen een optie is, willen wij dit broeinest van anti-Westerse haat zo snel mogelijk aanpakken', schrijft de partij op zijn website. De partij werkt al aan een plan van aanpak.

Halsema zette vrijdag in het AT5-programma Het gesprek met de burgemeester uiteen hoe ze wil strijden tegen radicalisering. Ze wil daarbij het strafrecht kunnen inzetten. Als ze lucht krijgt dat er op plekken in de stad 'anti-integratieve en antidemocratische' praktijken plaatsvinden, wil ze sneller kunnen optreden.

Uiterst geval

Sluiting wordt wel in het 'aller, aller uiterste geval' gebruikt, stelde ze. Ze wil eerst andere middelen inzetten. 'Er is een heel gebied waarin je vergunningen kunt gebruiken, waarin je mensen kan volgen, waarin je vervelende gesprekken met mensen kan voeren.'

Bij de El Tawheed-moskee was niemand beschikbaar voor een reactie.

Kijk hier de gehele uitzending van Het Gesprek met de Burgemeester terug.