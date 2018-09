Veganisten: 'Wij willen ook een broodje döner eten'

Een lekker vettig broodje kebab met knoflooksaus en slappe ijsbergsla: het is de standaard uitgaanssnack van heel veel Amsterdammers. Maar niet voor vegetariërs en vegans.

En daar wil de stichting ProVeg graag verandering in brengen. Met een e-mailactie willen zij The Döner Company bewegen tot het opnemen van de pas ontwikkelde vegan kebab in het menu. De kebabketen heeft onder andere vestigingen op Amsterdam Centraal, Station Sloterdijk en het Amstel Station.

Snacken voor veganisten

Volgens ProVeg heeft een onderzoek van EenVandaag uitgewezen dat twaalf procent van de jongeren nooit vlees eet. Tegelijk houden zij net zoveel van snacken als iedereen.

'Ze willen ook wel eens een snelle maaltijd halen op het station, of 's avonds na het stappen een snelle hap eten. Helaas is het aanbod van veel fastfoodrestaurants nog niet in overeenstemming met de sterk groeiende vraag', zegt ProVeg woordvoerder Pablo Moleman.

Meer kebabzaken volgen

Het doel is The Döner Company te bewegen richting de veganistische versie van kebab. 'Als de marktleider een nieuw product in het assortiment opneemt is de kans groot dat andere kebabzaken volgen.'

Mensen die het idee van ProVeg steunen kunnen hier de actiemail ondertekenen.