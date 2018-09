Amstelveenseweg nog steeds vol bouwvakkers: 'Het is een kolerezooi'

Hoewel de gemeente twee weken geleden besloot het werk er neer te leggen, staat de Amstelveenseweg nog altijd vol bouwvakkers.

Op dit moment worden de 'noodzakelijke werkzaamheden' namelijk nog afgerond. Dat betekent dat met name fietsers flink moeten zigzaggen. 'De verkeersregelaars staan er wel, maar ze staan niet echt iets te regelen', stelt een fietser. 'Ik hoop echt dat het heel snel voorbij is.'

Kolerezooi

'Het is wel een kolerezooi overal, het is echt niet te geloven', zegt een automobilist. Een werknemer van een bedrijf in de buurt vertelt dat de routes van de GVB-bussen telkens veranderen. 'Dus ik weet elke dag niet zo goed waar ik naartoe moet.'

De gemeente kondigde twee weken geleden aan de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen omdat het ondergrondse werk meer tijd had gekost dan verwacht. Zo bleek de staat van de verouderde water- en gasleidingen erg slecht en was er meer olie- en asbestvervuiling dan bleek uit de inventarisatie. Wanneer de werkzaamheden weer worden hervat is nog onbekend.

Dichtgegooid

'Ze wisten niet wat er onder de grond lag', stelt Kim Pelgrim van Mandy's Bloemenshop. 'Het is met asbest vervuilde grond en noem maar op. Het wordt nu dichtgegooid omdat ze er niets mee kunnen. Ze weten niet wat ze er mee aan moeten.'

Ondernemer Stan Koeman vertelde eind augustus al dat hij veel minder omzet had doordat hij onbereikbaar leek. Ook andere ondernemers zijn gedupeerd. 'Het is gewoon dertig tot veertig procent minder omzet dan normaal', zegt Pepijn van der Knaap van Local Deli. 'En dat is nou net waar wij normaal gesproken van leven.'

'Het is gewoon een schande hoe ze hier mee om zijn gegaan', stelt Pelgrim. 'Niet weten waar ze aan begonnen. Net zoals op de Overtoom, de meeste ondernemers zijn daar ook zo failliet gagaan. En dat maakt ze geen bal uit.'

De gemeente laat weten dat bewoners per brief te horen hebben gekregen wanneer de bouwvakkers uit de straat weg zijn. Dat is per gebied verschillend. 'Eind september zijn de werkzaamheden nog niet allemaal afgerond maar zijn trambaan, autoweg, fietspaden en trottoirs wel weer bereikbaar.'

Wanneer het werk daarna weer wordt opgepakt is nog onbekend.