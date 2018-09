Vrouw zwaargewond aan been door beroving bij Surinameplein

Een vrouw is vorige week zwaargewond geraakt nadat zij door een auto werd meegesleurd.

In die auto zaten twee tieners en nog een derde persoon die haar even daarvoor beroofden van haar telefoon. De drie sloegen toe in de Andreas Schelfhoutstraat, vlakbij Surinameplein.

Uit hand gegrist

De vrouw liep rond 0.30 uur door de straat toen ze werd aangesproken door de jongens in de auto. De inzittenden vroegen de vrouw de weg naar de Bijlmer. Op het moment dat zij de route liet zien op haar telefoon, werd het toestel uit haar hand gegrist.

In een reactie greep de vrouw het portier van de auto vast, die op dat moment hard optrok. De vrouw werd een stuk meegesleurd waardoor ze zware verwondingen aan haar been opliep.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten, of die iets gezien hebben van de beroving.