Jeffrey Babcock is als filmprogrammeur en cultureel activist al meer dan tien jaar actief in het Amsterdamse alternatieve filmcircuit.

Als promotor van de onafhankelijke filmcultuur in verschillende locaties door heel Amsterdam, geeft hij korte talks die de films in een artistieke, politieke of sociale context plaatsen. Jeffrey Babcock is genomineerd voor de Amsterdamprijs in de categorie Beste Prestatie.