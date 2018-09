Beeldend kunstenaar Melanie Bonajo werkt met film, performance, installaties, muziek en fotografie. Zij is genomineerd voor de Amsterdamprijs in de categorie Beste Prestatie.

Haar multidisciplinaire werken bevatten thema’s over het vrouwelijk lichaam en haar relatie tot seks, onderdrukking, censuur en isolatie in een steeds sterielere, technologische wereld. Haar experimentele documentaires verkennen vaak gemeenschappen die wonen of werken aan de rand van de samenleving, bijvoorbeeld vanwege illegale middelen of culturele uitsluiting.