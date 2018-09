Auto vliegt in brand in De Pijp

Een auto is vanmiddag even na 17:00 uur in brand gevlogen aan de Rustenburgerstraat in De Pijp.

Na het uitbreken van de brand was er een harde knal te horen. Vermoedelijk kwam dat door de brandstoftank die ontplofte. Bij een melder was korte tijd de angst dat de brand zou overslaan naar een woning, daarop besloot de brandweer met meerdere voertuigen ter plaatse te gaan.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Er raakte niemand gewond.