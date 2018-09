Kasper Dolberg maakt toch niet zijn rentree bij Jong Ajax

Kasper Dolberg zou vanavond met Jong Ajax zijn rentree maken na een maandenlange blessure. Op het laatste moment is toch besloten om de spits aan de kant te houden: hij heeft klachten in zijn knieholte.

Dolberg miste een groot deel van vorig seizoen door een voetblessure. Hij herstelde net op tijd om met Denemarken mee te kunnen naar het wereldkampioenschap in Rusland. Na het WK kreeg de spits te maken met een buikwandblessure. Hierdoor is hij dit seizoen nog niet in actie gekomen voor Ajax.

Vrijdag vertelde Ten Hag op de persconferentie van Ajax dat Dolberg vanavond speelminuten zou maken bij Jong Ajax. Dat gaat nu dus toch niet door vanwege de klachten in de knieholte.