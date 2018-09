Geen boetes voor vuurwerk en overtredingen vieringen Mercatorplein

Bij twee achtereenvolgende vieringen op het Mercatorplein in juni dit jaar is er geen enkele boete uitgeschreven. De vieringen zouden gepaard zijn gegaan met veel overlast en overtredingen, maar ook achteraf worden hiervoor geen boetes meer uitgedeeld.

Het was in juni dagen raak op het Mercatorplein. Op zondagavond de 24e gingen aanhangers van de Turkse president Erdo─čan de straat op toen hij de verkiezingen won. De dag daarna speelde het Marokkaanse voetbalelftal gelijk tegen Spanje en stond het plein opnieuw vol.

Volgens de omwonenden was er sprake van veel geluidsoverlast, met name door toeterende auto's. Ook zou er veel vuurwerk zijn afgestoken en ontregelde de situatie het verkeer rondom het plein.

Geen enkele boete

Naar aanleiding van vragen van VVD-raadslid Marianne Poot laat de politie nu weten dat er op beide dagen geen boetes zijn uitgeschreven. Volgens het college heeft de politie op beide dagen de-escalerend gehandeld en ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk verkeershinder ontstond.

Naast dat er geen boetes zijn uitgedeeld is er op beide dagen geen vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft hiervoor ook geen boetes uitgedeeld omdat het onduidelijk was wie er voor het vuurwerk verantwoordelijk waren.

Professioneel toezicht

Bij de viering van de overwinning van president Erdogan is niet opgetreden omdat dit werd gezien als uiting van het demonstratierecht. De viering van het Marokkaanse elftal is niet verstoord omdat dit een actie vereiste van een grootte die had kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde. Wel heeft de politie volgens het college professioneel toezicht gehouden.

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten om naar aanleiding van beide avonden niemand achteraf nog te beboeten. De tijd en moeite dat dit kost zouden niet in balans zijn met de aard van de overtredingen.