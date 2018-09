Farmaceut Novartis verhuist met 400 medewerkers naar Amsterdam

De Zwitserse farmaceut Novartis verhuist het Nederlandse kantoor halverwege volgend jaar naar Zuidoost. Momenteel zit het bedrijf nog in Arnhem.

De vierhonderd medewerkers van Novartis komen te werken in het kantoor The Oliphant. Het kantoor in Arnhem, waar het bedrijf sinds eind jaren zestig gevestigd is, voldoet niet meer aan de huidige eisen en wensen.

'We hebben ons altijd erg thuis gevoeld in Arnhem en zijn de stad en haar bewoners zeer erkentelijk voor het feit dat ze ons zoveel jaren gastvrij hebben ontvangen', zegt Heinrich Moisa van Novartis Nederland. 'Onze nieuwe locatie bevindt zich in het hart van de Nederlandse gezondheidszorg en is dicht bij vele belangrijke partners zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en andere belanghebbenden zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).'

De bijna medewerkers van het bedrijf krijgen de mogelijkheid om mee te verhuizen naar het Amsterdamse kantoor.