Politie doorzoekt Amsterdamse woning in zoektocht naar waxinelichthoudergooier

De politie heeft vandaag huiszoekingen gedaan bij een zoekactie naar Erwin L. die tijdens Prinsjesdag in 2010 een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gooide. Een van de huiszoekingen gebeurde in Amsterdam.

Aan de vooravond van Prinsjesdag is het onduidelijk waar L. zich bevindt. Op videobeelden die kennis Nico van den Ham op YouTube heeft gezet is te zien hoe de Amsterdamse politie naar L. op zoek is. De agenten tonen een machtiging om het huis van Van den Ham te te doorzoeken.

Van den Ham zegt er vanuit te gaan dat L. in de Utrechtse Van der Hoevenkliniek zit. 'Dan zal hij de vlucht wel hebben genomen?', vraagt Van den Ham, waarop de agent reageert: 'Kijk, wij snappen elkaar.'

Op een tweede video is te zien dat de politie ook elders in het land op zoek was naar L. Of hij inmiddels is gevonden, is niet bekend.

L. kreeg een celstraf van vijf maanden opgelegd voor het gooien van een glazen waxinelichthouder tegen de Gouden Koets in 2010. Hij werd na de uitspraak direct vrijgelaten, omdat hij destijds al twee jaar in voorarrest had gezeten.

Hij kwam nadien meerdere malen in aanraking met justitie. In 2013 protesteerde hij op de Dam tegen het Koningshuis.