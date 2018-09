Forensische Opsporing doet onderzoek na vondst lichaam in woning Duivendrecht

Forensische Opsporing is een onderzoek gestart na de vondst van een lichaam in een voormalig verpleegtehuis aan de Lunaweg in Duivendrecht. Het voormalige verpleegtehuis werd voor antikraakbewoning gebruikt.

Het lichaam werd rond 21.00 uur aangetroffen. Wat de precieze doodsoorzaak is geweest, is nog niet bekend. De politie heeft een groene snorscooter in beslag genomen voor sporenonderzoek.

#Politie treft #overleden #persoon onder verdachte omstandigheden aan in woning in leegstand complex voormalig verzorgingstehuis. Of het om een man of vrouw gaat is niet bekend gemaakt. Team Grootschalige Opsporing(TGO)doet sporenonderzoek. #Lunaweg #Duivendrecht. @Politie_Adam pic.twitter.com/6fNn4ZtJyg — Martin Damen (@martindamen58) 17 september 2018

Politiecontainer

Voor de woning is een politiecontainer geplaatst. Rechercheurs in witte pakken doen onderzoek. Ook zijn er rechercheurs ter plaatse van het Team Grootschalige Opsporing.

Omdat nog niet duidelijk is wat er is gebeurd, heeft de politie besloten om een onderzoek in te stellen. 'Je kan beter afschalen dan opschalen', aldus een politiewoordvoerder. Volgens een omstander woonden voornamelijk jongeren in het antikraakcomplex.