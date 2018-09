Cerny is na maanden blessureleed terug op het veld: 'Genoot van iedere minuut'

De Tsjechische aanvaller Václav Cerny maakte maandagavond na elf maanden zijn rentree op het voetbalveld in de Keuken Kampioen Divisie. Tot grote vreugde van hemzelf. 'Het was heerlijk om weer op het veld te staan.' Hij won met Jong Ajax met 2-0 van Helmond Sport.

De 20-jarige Cerny speelde alleen de eerste helft tegen Helmond Sport, maar genoot 'van elke minuut'. Hij is meer dan blij dat hij weer kan spelen. 'Zeker omdat mijn familie en vrienden ook allemaal langs de kant stonden te kijken.'

Ernstig geblesseerd

De Tsjech raakte vorig jaar op 25 oktober ernstig geblesseerd aan zijn rechterknie in een bekerwedstrijd tegen ASV De Dijk. De maanden van revalidatie die daarop volgden, waren erg zwaar, vertelt hij. 'Ik heb er erg voor moeten knokken om terug te komen. Sinds ik geopereerd ben heb ik elke dag wel gedacht aan het moment dat ik het veld weer op kon.'



Maandag was het dus zover voor Cerny. In de ochtend werd de Tsjech die perfect Nederlands spreekt, wakker gemaakt door zijn hond. Daarna maakte hij zich op voor de wedstrijd. 'Toen ik op de club kwam kreeg ik meteen zin. Ik wilde meteen dat veld op rennen. Ik kon haast niet wachten.'

Gretig

Cerny begon in de basis tegen Helmond Sport en maakte een gretige indruk. 'Het is niet zo dat ik alleen maar wilde scoren. Ik wilde spelen zoals ik altijd al heb gespeeld. Kansen creëren proberen een goal te maken of een assist te geven.'

Dit lukte hem niet, maar toch won Jong Ajax met 2-0 door goals van aanvoerder Dani de Wit. De ploeg van coach Michael Reiziger steeg hierdoor naar de 5e plek.

De knie voelt goed

Dat Cerny na 45 minuten werd gewisseld, komt doordat hij nog steeds rustig moet opbouwen. 'Ik had tijdens de wedstrijd gelukkig geen last van mijn knie en nu ook nog niet. Wel voel ik de rest van mijn lichaam, haha.'

De aanvaller durft weer hardop over zijn toekomst in het eerste elftal te praten. 'Natuurlijk is dat nog altijd mijn doel om daarin te spelen, maar eerst wil ik zo veel mogelijk minuten maken. Daarna zien we wel verder.'