Na lang geruzie eindelijk doorbraak voor vernieuwing brandweer

Jarenlang waren het vooral de vele problemen bij de Amsterdamse brandweer die het nieuws haalden. Nu is er een doorbraak: de ondernemingsraad heeft zich na jaren geruzie alsnog neergelegd bij de komst van de zogenoemde proeftuinkazerne.

Die omstreden proeftuinkazerne was de kiem van het hoogoplopende conflict tussen de korpsleiding, gemeente en brandweerlieden.

Met die proeftuinkazerne wordt geëxperimenteerd met andere dienstenroosters dan de huidige 24-uursroosters. Vanaf januari komen er 8-uursdiensten. Het moet tot minder kosten leiden en zou bovendien moeten bijdragen aan het verhelpen van de gesloten cultuur binnen de brandweer. Het experiment duurt twee jaar.

Lees ook: Burgemeester: Felle weerstand brandweerlieden tegen vernieuwing is 'onacceptabel'

Verzet

Sinds 2011 verzette de ondernemingsraad zich hevig tegen de invoering ervan waardoor brandweerlieden kortere diensten zouden draaien. De gezamenlijke etmalen op de kazerne zouden zorgen voor onderling vertrouwen, meldt de NRC. Maar de dwarse houding van de OR leidde tot grote woede bij de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan.

Woensdag zou de rechter zich gaan buigen over het verzoek van de korpsleiding om de ondernemingsraad zijn instemmingsrecht te ontnemen hierover. Zover komt het uiteindelijk niet: op het intranet van de brandweer verscheen maandagavond een bericht dat de ondernemingsraad het verzet tegen de proeftuinkazerne staakt.

Lees ook: Brandweercommandant Leen Schaap: 'Ik heb heel, heel veel stront over me heen gekregen'

Doodsbedreigingen

Daarmee is eindelijk een doorbraak gerealiseerd in de langslepende ruzie. In 2016 werd Leen Schaap door Van der Laan benoemd tot commandant in de strijd tegen de machocultuur binnen het korps. Weinig brandweerlieden stonden te juichen om zijn komst. Dit jaar deed hij tot twee keer toe aangifte van doodsbedreigingen.

Bij haar aantreden als nieuwe burgemeester, maakte Femke Halsema het oplossen van het conflict tot topprioriteit. Ze noemde de intimidatie en bedreigingen aan het adres van Schaap 'onacceptabel'. Ook stelde ze Peter van Uhm, voormalig Commandant der Nederlandse strijdkrachten, aan als strategisch adviseur.