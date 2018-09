Dader spoorloos na overval kapperszaak Geuzenveld

Een kapperszaak aan de Jan Lelimanhof in Geuzenveld is vanmorgen overvallen.

De verdachte heeft om half tien een medewerker van de zaak bedreigd. Hierna is de overvaller in zuidelijke richting op de vlucht geslagen.

De politie is naar de man op zoek. Er wordt onderzocht wat er precies gebeurd is. Over een eventuele buit kon de politiewoordvoerder ook nog niets zeggen.