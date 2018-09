Twee panden in Noord gesloten na grote drugsvondsten

In Noord zijn vandaag twee panden gesloten door burgemeester Halsema vanwege grote drugsvondsten vorige maand.

In een woning aan de Bruinvisstraat is ruim 12,7 kilo cocaine aangetroffen. Daarnaast waren er diverse materialen aanwezig die gebruikt kunnen worden voor een drugslaboratorium of verwerkingsplaats, zo blijkt uit de politierapportage van 23 augustus. De burgemeester heeft de woning voor de komende drie maanden gesloten.

Uit de politierapportage van 2 augustus blijkt ook dat er in een bedrijfspand aan de Zamenhofstraat ruim 16 kilo amfetamine is aangetroffen. Ook vonden agenten blokken van ruim 2 kilo hennep, 15 MDMA pillen, een pistool, geluidsdemper en meerdere geweren.

In het pand trof de politie ook diverse middelen en apparatuur die worden gebruikt voor handel in verdovende middelen. Het pand blijft voor onbepaalde tijd gesloten. De twee vondsten zijn in hetzelfde onderzoek gedaan en er zijn meerdere aanhoudingen verricht, meldt een politiewoordvoerder aan Het Parool.