Drie verdachten fatale vechtpartij De Wallen 'handelden uit noodweer'

De drie Roemeense mannen die waren betrokken bij de vechtpartij waarbij twee jaar geleden de 32-jarige Robert Gerritsen overleed, handelden uit noodweer. Dat heeft de rechtbank geoordeeld vandaag.

Gerritsen en zijn vrienden waren op zaterdagavond 3 september 2016 vanuit Voorthuizen naar Amsterdam gekomen voor een vrijgezellenfeestje.

Op de Oudezijds Achterburgwal raakte de vriendengroep in gevecht met drie Roemenen. Robert, vader van twee kinderen, kreeg een klap op het achterhoofd en liep een ernstig hersenletsel op. De maandag daarop overleed hij in het VUmc ziekenhuis aan zijn verwondingen.

'Niemand wilde dit'

De klap die Gerritsen fataal is geworden, werd uitgedeeld door een 22-jarige Roemeen. Noodweer, oordeelde de rechtbank. 'Hij werd tijdens het gevecht op een gegeven moment in de gracht gegooid. Toen hij op de kant klom, zag hij dat het geweld tegen een van zijn vrienden maar doorging. In die chaotische situatie gaf hij de 32-jarige Nederlander een klap.'

Hij is veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke celstraf van drie maanden en nog een taakstraf. 'De tragische vechtpartij heeft een afloop gekregen die niemand heeft gewild', aldus de rechtbank. 'De zwaarste straf is dat alle betrokkenen zullen moeten omgaan met het gegeven dat zij betrokken zijn geweest bij een incident waarbij uiteindelijk iemand het leven heeft gelaten.'

De tweede Roemeense verdachte is tot 70 dagen celstraf (waarvan 46 dagen voorwaardelijk) veroordeeld, de derde is geheel vrijgesproken. Vier van de vijf vrienden van Gerritsen zijn ook veroordeeld voor hun aandeel in de vechtpartij. Zij kregen elk een geheel voorwaardelijke straf van vier maanden en taakstraffen tot 200 uur.