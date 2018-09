Veel verontwaardiging over lagere straf voor vluchteling na verkrachting

De uitspraak van de rechter om een 36-jarige Afghaanse vluchteling een lagere straf te geven dan gebruikelijk voor een bewezen verkrachting in een winkel in Amsterdam, levert veel verontwaardiging op. Coalitiepartij VVD wil opheldering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De man kreeg in plaats van de geëiste 24 maanden, een celstraf van 20 maanden. Als de man twee jaar de gevangenis in had gemoeten, zou hij mogelijk zijn verblijfsvergunning verliezen. De rechter wilde de vluchteling niet zodanig straffen dat 'deze verregaande vreemdelingerechtelijke consequenties heeft'.

Hoogst verbaasd

Verschillende politieke partijen reageren hoogst verbaasd. Zo is het volgens PVV'er met 'geen pen te beschrijven'. Thierry Baudet, van Forum voor Democratie, zegt op Twitter: 'Ik ben niet boos, ik ben woest'.

“De rechtbank in Amsterdam heeft een 38-jarige Afghaanse asielzoeker die in 2016 een licht verstandelijk beperkt meisje van 18 verkrachtte, veroordeeld tot een mildere straf om te voorkomen dat hij zijn verblijfsvergunning kwijtraakt.”



Ik ben niet boos, ik ben woest. #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 18, 2018

VVD-Kamerleden Foort van Oosten en Malik Azmani hebben de minister om uitleg gevraagd, zo geven ze aan. 'Zo’n vreselijke daad, zou niet zonder consequenties voor het verblijf mogen zijn!', meent Azmani. Ook CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wil opheldering.

Winkel

De verkrachting gebeurde in mei 2016, toen een 18-jarige meisje een winkel in Amsterdam binnenstapte. De man lokte het meisje met een smoes naar het magazijn achter in de winkel, waar zij een tas te zien zou krijgen. De man heeft haar vervolgens beetgepakt, betast en gezoend.

De vrouw wilde vluchten, maar besloot met de Afghaanse man mee te werken om hij fysiek stukken sterker was. Ze wilde erger voorkomen. De man heeft haar naar het toilet geleid en haar daar vervolgens seksueel misbruikt.

Zo’n vreselijke daad, zou niet zonder consequenties voor het verblijf mogen zijn! Samen met @foortvanoosten kamervragen gesteld in hoeverre deze afweging door strafrechters kan worden gemaakt. In deze zaak is het nu aan het OM... https://t.co/huz20yL8f6 — Malik Azmani (@MalikAzmani) September 18, 2018

Niet vrijwillig

Hoewel de man tegen in de rechtbank verklaarde dat het 18-jarige meisje vrijwillig meewerkte, gaat de rechter daar niet in mee. Wel wijkt de rechter dus af van de gangbare gevangenisstraf van 24 maanden. Zo is de man nooit eerder met justitie in aanraking geweest.

Maar ook de persoonlijke omstandigheden spelen een rol. Hij is bezig een gezin te stichten met zijn zwangere vrouw die is overgekomen. En ook dreigt de man zijn verblijfsvergunning te verliezen als hij twee jaar zou vastzitten.

Verontwaardiging

Ook advocaat Richard Korver, die het slachtoffer bijstond, begrijpt niks van de uitspraak. 'Deze man staat in ons land straks, onbehandeld en korter gestraft, dan wanneer hij geen verblijfsvergunning had, weer op straat', zegt hij tegen De Telegraaf.

Het Openbaar Ministerie is desondanks niet in hoger beroep gegaan omdat het - naar verwachting van het OM - niet tot een hogere straf voor de dader zal leiden. De man is echter wel in hoger beroep gegaan.