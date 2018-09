Handgranaat flat Diemen ging vermoedelijk af bij verkeerde appartement

De handgranaat die eind augustus explodeerde op de eerste verdieping van de flat Beukenhorst in Diemen, ging waarschijnlijk af bij het verkeerde appartement. De politie tast nog in het duister wat de dader betreft en looft daarom 10.000 euro uit voor de gouden tip.

In de nacht van 30 op 31 augustus schrokken flatbewoners rond 02.15 uur wakker van een harde knal. Op één hoog explodeerde op dat tijdstip een handgranaat voor de deur van een appartement.

Er lagen op dat moment tientallen mensen te slapen op de eerste etage, waaronder een kind. 'Het is een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen', stelt een woordvoerder van de politie in Opsporing Verzocht.

'Ontzettend knullig'

De politie vermoedt dat de aanslag bij het verkeerde appartement heeft plaatsgevonden. Geen enkele bewoner van de eerste etage kan namelijk in verband worden gebracht met het criminele circuit.

Lees ook: Buurtbewoners Diemen schrikken van handgranaat: 'Ik zag een vuurbal'

Vermoedelijk was de explosie bedoeld als waarschuwing voor bewoners van een andere verdieping. 'Ontzettend knullig', aldus de woordvoerder.

Vijf seconden om te vluchten

De dader heeft vermoedelijk wel zelf op de eerste etage gestaan, om de aanslag te plegen. Anders was het niet gelukt om de pin van de granaat er voor de explosie uit te trekken. De pin werd niet ver van de granaat gevonden.

Om zelf niet gewond te raken, moest de dader vervolgens binnen vijf seconden vluchten. De recherche vermoedt daarom dat de dader is gevlucht via het trappenhuis links, aangezien deze uitgang het meest dichtbij is.

Lees ook: Granaten duiken overal op in de stad: 'Blijkbaar heeft iemand een voorraadje'

De handgranaat die de dader gebruikte, is vermoedelijk afkomstig uit voormalig Joegoslavië. Volgens de woordvoerder zitten in dit type granaat tientallen kogeltjes die bij ontploffing een enorme kracht veroorzaken.

'Geen verband met andere aanslagen'

De politie hoopt via Opsporing Verzocht antwoord te krijgen op de vraag of er sprake was van één of meerdere daders. Ook is het nog niet bekend of de dader is weggerend of dat er gebruik is gemaakt van een vluchtvoertuig.

Daarnaast wil de politie erachter te komen hoe de dader in eerste instantie is binnengekomen in de flat. Wie de desbetreffende nacht iets heeft gezien, wordt daarom gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Lees ook: Vijfde explosief in maand tijd: 'handgranaat' gaat af in Diemen

Ook camerabeelden en beelden van dashcams die in de omgeving zijn gemaakt worden opgevraagd. De achtergrond van de aanslag wordt bovendien nog onderzocht. 'We gaan er vooralsnog niet van uit dat de aanslag iets te maken heeft met de andere aanslagen in Amsterdam', aldus de woordvoerder.