Man ernstig gewond bij steekpartij in De Baarsjes

Bij een steekpartij in De Baarsjes is vanavond een man ernstig gewond geraakt. De politie heeft in de omgeving een verdachte aangehouden. Een deel van de Van Kinsbergenstraat en een deel van de Van Speijkstraat is afgezet.

De politie werd rond 21.20 uur gealarmeerd. De gewonde man is naar een ziekenhuis overgebracht. In de omgeving kon de politie een verdachte aanhouden.

Forensische Opsporing doet onderzoek naar de toedracht. Getuigen meldden eerder dat zij schoten zouden hebben gehoord, dat blijkt niet te kloppen.

Eind augustus werden bewoners in de Van Speijkstraat opgeschrikt door een schietpartij. Het is niet duidelijk of de schietpartij iets te maken heeft met het incident van vanavond.

Update 19/9: Volgens de politie vond het incident plaats in een woning in de Baarsjes. De politie doet nog altijd onderzoek naar het incident.