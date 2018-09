'Astrid Holleeder woonde stiekem audities toneelstuk Judas bij'

Judas, de bestseller van Astrid Holleeder over haar broer Willem Holleeder, is vertaald naar het theater. Het toneelstuk gaat aankomende donderdag in première in Theater De Meervaart en vertelt het verhaal hoe Astrid tot het besluit kwam om haar broer Willem te verraden.

Astrid Holleeder zou de audities van het toneelstuk hoogstpersoonlijk stiekem hebben bijgewoond. 'Daar staan de actrices die aan het spelen zijn, daarachter zat Astrid verstopt achter het glas. Binnen stond een spot, zodat als je omkeek niet kon zien dat er iemand was. De meeste mensen wisten ook niet dat ze er was', vertelt scenerioschrijver Sophie Kassies.

'De grote keuze die Astrid heeft gemaakt, dat kan je je bijna niet voorstellen' zegt actrice Margo Dames. 'Dat willen wij laten zien op het toneel.' Er komt veel aan bod in het stuk. Ook doodskisten spelen een belangrijke rol. 'Dit is de echte kist zoals de kist van Cor van Hout eruit zag', zegt actrice Eva van de Wijdeven die de dochter van Astrid speelt.

Niet blij met de doodskisten

De advocaat van Willem Holleeder is niet blij dat er een toneelstuk is gemaakt over het verhaal, terwijl de zaak nog onder de rechter is. Kassies trekt zich er niets van aan. 'Willem is boos. Hij komt in het stuk niet voor. Misschien is hij daar wel boos om.'

'Ik weet niet of Astrid komt'

Het is niet bekend of Astrid Holleeder naar het stuk komt. 'Ik zal het niet weten of en wanneer ze komt, want zo is haar leven. Niemand weet het van te voren', zegt Kassies.

