CL-wedstrijd voor het eerst in drukke spitstijd: 'Parkeren wordt uitdaging'

Ga vanavond maar vroeg van huis, want het zou toch ellendig zijn als je pas na het eerste doelpunt de Johan Cruijff Arena binnenkomt. Dat zegt de Amsterdamse politie. De Champions League-wedstrijd tegen AEK Athene begint voor het eerst in de spitstijd.

De aftrap van wedstrijden in de Champions League stond jarenlang gepland om 20.45 uur. Sinds dit jaar is het anders en zijn er twee tijdstippen: 18.55 uur en 21.00 uur.

Parkeren uitdaging

Fijn voor de kijkcijfers en dus extra inkomsten, maar helemaal niet fijn voor de weggebruiker, zegt Rijkswaterstaat. 'We houden de situatie nauwlettend in de gaten en grijpen meteen in als het mis dreigt te gaan', zegt een woordvoerder. 'Vooral parkeren wordt een uitdaging, als er zowel mensen wegrijden van werk terwijl de voetbalsupporters tegelijkertijd hun auto kwijt willen.'

Lees ook: Commandocentrum voorkomt files tijdens concerten: 'We zijn onmisbaar'

De GVB zet zoals gewoonlijk extra metro's in na afloop van de wedstrijd. Maar vanwege het nieuwe tijdstip, zal het vervoersbedrijf ook van tevoren extra materieel inzetten. Dit doet de GVB na advies van de politie.

Ook de gemeente neemt extra maatregelen. Zo wordt er informatie gegeven via borden langs de weg en zijn er extra tekstkarren en dynamische informatiepanelen ingezet. Daarnaast wordt ook het Operationeel Mobiliteitscentrum ingezet, een soort commandocentrum die het verkeer in goede banen moet leiden. Een klein lichtpuntje: de gemeente verwacht minder verkeersdruk door het mooie weer. De verwachting is dat meer supporters de fiets en scooter zullen pakken.

Kinderen blij

Toch zijn er ook mensen die juist wel blij zijn met de veranderende tijdstippen. Wie dat zijn? Kinderen. 'De wedstrijden zijn hierdoor toegankelijker voor hen geworden', zegt Fabian Nagtzaam directeur-bestuurder van supportersvereniging SVA. 'De volwassenen met een baan zullen balen.'

Overigens zal een verkeerschaos bij de overige twee thuiswedstrijden van Ajax in de Champions League - tegen Benfica en Bayern München - vrijwel zeker uitblijven. De beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur.