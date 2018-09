'Vlekkeloos en spectaculair optreden Glennis Grace tijdens AGT-finale'

Het is nog de vraag of de Amsterdamse de winst pakt, maar Glennis Grace heeft in ieder geval een 'spetterend en sensationeel' optreden neergezet tijdens de finale van America's Got Talent.

Met het nummer Run van de Schots/Ierse band Snow Patrol schitterde de powervrouw uit de Jordaan in een gestreepte jurk. Na een vlekkeloos optreden was jurylid Simon Cowell kort maar krachtig: sensationeel. Glennis Grace zou volgens de vakman een hoofdrol moeten spelen in een musical van de film The Greatest Showman. Ook Heidi Klum noemde de act 'foutloos'.

De vaderlandse pers is in ieder geval laaiend enthousiast. Het Algemeen Dagblad kopt met 'sensationeel optreden. Glennis Grace zette een vlekkeloos optreden neer in de finale van America’s Got Talent, maar het is de vraag of dat genoeg is om vannacht te winnen. De concurrentie is moordend.'



Miljoen dollar

Hoe dan ook, we weten het pas morgenochtend. De Amerikanen moeten eerst nog de tijd krijgen om te stemmen. De winnaar krijgt een slordige miljoen dollar en een show in Las Vegas.