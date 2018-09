Appartementencomplex voor roze 55-plussers 'Roze Hallen' opent deuren

Het eerste appartementencomplex voor leden van 55 jaar en ouder van de lhbti-gemeenschap opent deze week haar deuren. De 'Roze Hallen' noemt men het, en het wordt deze vrijdag door locoburgemeester Rutger Groot Wassink geopend.

Bewoner Chris vertelt aan AT5 dat hij blij is met de afronding van het project: 'Veel mensen wonen er al, maar sommige bewoners hadden andere voorkeuren en waren nog wat langer bezig met de finishing touch. Toch hebben we besloten om het dan toch echt te gaan openen.'

De veertien woningen zijn 'vrijwel' energieneutraal door zonnepanelen op het dak. Er is geen gas aangelegd en de gebruikte materialen zijn allemaal hoogwaardig. Het project werd uitgevoerd door een zelfbouwgroep van toekomstige bewoners. 'Met dit huis, onze woonformule en de omgeving blijven wij 'forever young', valt te lezen op de website van het project. 'Je hoeft als bewoners dan ook helemaal niets uit te leggen over je leefstijl, je manier van leven en hoe je in het leven staat. We willen goede buren zijn met elkaar', vertelde toekomstig bewoner Josee Rothuizen tegen AT5 in 2016.

In de woning kan men zelfstandig leven, maar er is ook nadruk gelegd op de gemeenschap. 'Zo heb je in je eigen woning gewoon een keuken, badkamer en woonkamer. Maar er is ook een gezamenlijke ruimte waar we samen kunnen zijn. Daarnaast is er gelegenheid om de was te doen in één van de gedeelde wasmachines', aldus bewoner Chris.

Kunstwerk

Ook heeft het pand ook een kunstwerk van kunstenaar Elspeth Pikaar. Aan de gevel zijn unieke balkonhekken te zien, die allemaal een uniek verhaal vertellen over de bewoners. Tien hekwerken moest een ode worden aan de identiteit van hen, zonder deze op te dringen.

De woningen in het pand zouden aanvankelijk in het najaar van 2017 af zijn, maar dat werd door de grote 'persoonlijke voorkeuren qua woning' uitgesteld. De Roze Hallenwordt deze vrijdag officieel geopend.

AT5 nam in 2016 al een kijkje bij de start van de bouw. Ook is het complex morgen te zien in een aflevering van het AT5-programma Straten van Amsterdam.