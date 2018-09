Van der Sar wil begroting van 150 miljoen en Ajax 'regelmatig' in kwartfinale CL

Hoewel Ajax er financieel gezien prima voorstaat, wil algemeen directeur Edwin van der Sar toch dat de begroting van de club verder gaat stijgen.

Van der Sar zegt dat tegen Voetbal International op de dag van de eerste Champions League-ontmoeting van Ajax.

'We staan bekend om een goed draaiende opleiding die toptalenten produceert. Onze naam is dus echt goed, heb ik ook weer gemerkt bij de loting in Monaco. Ze hadden Ajax zien spelen en niemand wilde bij Ajax in de poule. Ik heb er nog vertrouwen in dat wij de jump naar de Europese top op eigen kracht kunnen maken.'

Europees overwinteren

Volgens de oud-doelman waren de Europese resultaten van Ajax de laatste jaren - uitgezonderd de verloren finale van de Europa League - niet om over naar huis te schrijven.

'We hebben de laatste jaren niet vaak genoeg overwinterd en we zouden regelmatig moeten doorstoten naar de kwartfinale. Dat is echt wel de ambitie. Daarvoor moet de begroting groeien naar 150 miljoen.'

Kleine markt

Een investeerder van buitenaf, die de club een financiële boost geeft, daar zit Van der Sar niet op te wachten. 'Je moet veel uit handen geven en we hebben een eigen filosofie die dan onder druk zal komen. Het echt grote geld waarmee je de Champions League kan winnen komt ook niet naar een kleine markt als Nederland.'

Na zes wedstrijden in de voorrondes, gaat het Champions League-avontuur van Ajax vanavond dan echt beginnen. Om 18.55 uur wordt er in de eigen Johan Cruijff Arena afgetrapt tegen AEK Athene.