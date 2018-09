Vakantieverhuur-vereniging tegen Airbnb: 'Betere controle op fraude is nodig'

Vakantieverhuur-vereniging Amsterdam Gastvrij wil dat verhuurplatforms strenger gaan controleren op aangeboden woningen. Dat zegt de vereniging naar aanleiding van de reportage die AT5 maakte over Airbnb.

In die documentaire werd duidelijk het bijzonder makkelijk is om te frauderen met Airbnb. Binnen twaalf uur werd met een nepadvertentie die meerdere keren werd aangeboden, maar liefst 1500 euro verdiend. Hoewel het verhuren van sociale huurwoningen via Airbnb verboden is, verliep het hele proces zonder waarschuwing van de boekingssite.

Dat is een probleem, aldus Amsterdam Gastvrij, de vereniging die opkomt voor de belangen van vakantieverhuurders en Bed&Breakfasts. Naast dat het illegaal is, geeft het de 'normale' verhuurder een slechte naam.

'Makkelijk gemaakt om te frauderen'

'We begrijpen dat het in principe de eigen verantwoordelijkheid is van de verhuurder dat hij de Amsterdamse regels volgt, maar op deze manier wordt het wel heel makkelijk gemaakt om te frauderen en daar hebben alle goedwillende hosts last van'. De vereniging heeft daarom de verschillende platforms opgeroepen om vier aanpassingen te maken.

Zo moet het onmogelijk worden om op het zelfde adres een tweede advertentie te maken. Tenzij het om een Bed & Breakfast met meerdere kamers gaat. Ook moeten Airbnb en andere vergelijkbare diensten huurders die overlastgevende mensen huisvesten blokkeren en moet de vierpersonen-regel extra geforceerd worden. Tot slot moeten de platforms het niet mogelijk maken voor mensen om én een heel appartement én een bed and breakfast aan te bieden.

Documentaire over fraude Airbnb

In een documentaire die AT5 produceerde, werd duidelijk dat het bijzonder makkelijk is om te frauderen met Airbnb en een flink zakcentje bij te verdienen. Met toestemming van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) nam AT5 de proef op de som met een sociale huurwoning in Slotermeer. Bij de registratie van de woning werd opvallend genoeg niet gewaarschuwd voor het eventuele strafbare feit.

Airbnb is er door de AFWC op gewezen dat gegevens van sociale huurwoningen openbaar zijn. Het lijkt handig bij het opsporen van illegale verhuur, maar het aanbod wordt zonder opgave van reden weggewuifd.

Slechte naam voor legale verhuurders

En zo lukte het om met 'Hans Katanhof 10-2 hoog' binnen 12 uur in totaal 18 overnachtingen binnen te slepen. Er is met een woning met een maandelijkse huurprijs van minder dan 710 euro, dik 1500 euro verdiend.

Dat is een probleem, vindt Amsterdam Gastvrij, want naast dat het simpelweg illegaal is, geeft het de legale verhuurder ook een slechte naam. Vandaar dat verandering nodig is.

'Verstandhouding met buren'

'We proberen daarbij de Amsterdammers duidelijk te maken dat de verhuurders die wij vertegenwoordigen, een positieve bijdrage leveren aan de stad en hun buurt en een goede verstandhouding hebben met hun buren. Tegelijkertijd zien wij dat er kan worden gefraudeerd op platforms en dat we daar als vereniging elke keer op worden aangesproken.'