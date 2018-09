VVD wil dubbele straffen voor probleemwijk; D66 Amsterdam verontwaardigd

De Amsterdamse fractievoorzitter van D66, Reinier van Dantzig, heeft verbaasd gereageerd op het voorstel van de VVD om de straffen van criminelen in probleemwijken te verdubbelen. 'Dit is iets wat nooit gaat gebeuren', zegt Van Dantzig.

Landelijk VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff deed zijn uitspraken vanochtend in het AD. Wijken waar de integratie is mislukt, moeten zo opgeschoond worden. Wijken waar meer dan de helft van de bewoners van niet-westerse komaf is én die veel werklozen, lager opgeleiden en criminelen tellen, worden aangepakt. Het kabinet moet deze wijken selecteren.

'Het gaat mij niet om bestraffen, maar mensen te verheffen. Welwillenden bevrijden en kwaadwillenden harder aanpakken', aldus Dijkhoff in de krant.

Diep polariserend

Reinier van Dantzig van D66 is geschrokken van het voorstel. 'Ik vind een proef gebaseerd op 'ghetto's' diep polariserend. Het zet echt de bijl aan de wortel van de rechtsstaat omdat je toevallig in een slechte wijk woont, en vervolgens veel strenger gestraft wordt. Dit gaat nooit gebeuren omdat rechters dit niet doen.'

Daarnaast zou het volgens de D66-fractievoorzitter duidelijk en openlijk kwetsend zijn voor de bi-culturele Amsterdammers, zo laat hij weten in een reactie aan AT5.

'PR-paniek'

Overigens schiet het voorstel bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Zelfs Geenstijl noemt de maatregel racistisch en heeft de VVD last van 'PR-paniek'.