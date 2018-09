Trijntje Oosterhuis viert jubileum met Metropole Orkest in Ziggo Dome

Ook Trijntje Oosterhuis is inmiddels een oude rot in het vak, en om haar 25-jarige jubileum te vieren staat de popkoningin op 30 maart in de Ziggo Dome. Dat doet ze samen met het gerenommeerde Metropole Orkest.

'Eindelijk mag ik het met jullie allemaal delen' aldus een enthousiaste Oosterhuis op Twitter. De zangeres neemt liefst zeventig muzikanten mee van het met prijzen bedolven orkest. Wat er precies gespeeld gaat worden is - natuurlijk - nog niet bekend, maar volgens Oosterhuis wordt het 'een reis door de tijd.'

Het is overigens niet de eerste keer dat Oosterhuis en het orkest samenwerken. Ze maakten eerder twee albums voor het befaamde Blue Note Label.

Kaartjes zijn nu al te koop.