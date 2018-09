Man rooft voor 1500 euro aan sportkleding uit winkel in Buitenveldert

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die eind juni voor een flink bedrag een berg sportkleding steelt uit een winkel aan het Gelderlandplein in Buitenveldert.

Op de beelden die de politie vrijgeeft in het AT5-programma Bureau 020 is duidelijk te zien hoe de man te werk gaat.



Gefilmd door bewakingscamera

Op het eerste gezicht lijkt de verdachte een normale klant, maar niets blijkt minder waar. De man loopt op zondag 24 juni in de winkel rond, verzamelt de kleren in een hoek en verlaat de winkel vervolgens zonder te betalen.



En de man laat het niet bij een keer; hij verzamelt nog een keer sportkleding onder het kledingrek onder de bewakingscamera. Nadat het rustig is geworden in de winkel stopt hij de kleding wederom in een tas en verlaat de winkel.



Donkere bodywarmer

De verdachte is een kale donkere man met een normaal postuur. Hij droeg op de desbetreffende dag een bril, een donker T-shirt en een donkere bodywarmer. Hij droeg lichte schoenen en had een lichte broek aan.