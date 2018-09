Zeven mensen onwel in ROC; school kort ontruimd geweest

In een ROC in de buurt van station Sloterdijk zijn zeven mensen onwel geworden. De school is volledig ontruimd geweest en er is onderzoek gedaan. Inmiddels is de school weer vrijgegeven.

Ambulancepersoneel heeft zeven mensen behandeld met geïrriteerde luchtwegen en prikkende ogen. Er is kort een penetrante lucht geroken, waarna de hulpdiensten zijn gewaarschuwd.

Spastische trekken

'Iedereen ging hoesten, iedereen ging naar buiten. Een meisje viel flauw,' vertelt een scholier. 'Ik voelde me een beetje misselijk en ik voelde een druk tegen mijn borstkas. Toen werd het opeens heel zwart, toen viel ik ook flauw. Toen begon ik te trillen en gingen mijn ogen branden.'

Volgens een andere scholier maakte meerdere mensen spastische bewegingen: 'Ik heb dingen gehoord als traangas, maar ook dat er iets anders is gebruikt omdat je van traangas geen spastische trekken krijgt.' Metingen in het schoolgebouw leverden niets op en er werd ook niets meer geroken.

Onderzoek

Er zijn meerdere ambulances bij de school aanwezig geweest. In het gebouw is vervolgens uitgebreid onderzoek gedaan. Het is niet bekend hoeveel mensen er vanmiddag aanwezig waren op het ROC. In totaal zitten er op die locatie bijna 3000 studenten op school.