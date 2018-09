Broedplaats in voormalige directeurswoning Bijlmerbajes

De voormalige directeurswoning van de Bijlmerbajes wordt omgebouwd tot een broedplaats en daarmee krijgt de nog te bouwen nieuwe woonwijk Bajes Kwartier een plek voor kunstenaars en andere creatieven.

Gisteren werd een intentieovereenkomst gesloten tussen de ontwikkelaar van de woonwijk en de huidige bewoners van Bajesdorp, de voormalige cipierswoningen van de gevangenis. De bewonersvereniging koopt de directeurswoning en gaat de broedplaats zelf verder ontwikkelen.

Lees ook: Vijf torens van de Bijlmerbajes worden gesloopt voor de nieuwe stadswijk Bajes Kwartier

Rond de Bajes en volkskeuken

De bewonersvereniging Bajesdorp organiseert al langere tijd maatschappelijke initiatieven. Zo zijn zij onder andere verantwoordelijk voor het jaarlijkse Bajesdorp Festival, een wekelijkse volkskeuken, een taalcafé dat voor vluchtelingen uit het AZC werd opgezet en de wielerronde Rond de Bajes.

Lees ook: Feesten achter de tralies: ADE komt met drie feesten naar Bijlmerbajes

In 2019 wordt er begonnen met de bouw van de nieuwe wijk Bajes Kwartier. De vijf gevangenistorens worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Investeerder AM betaalde in 2017 ruim 84 miljoen voor het terrein in Oost