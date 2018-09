Raad sterk verdeeld over gebedshuis-uitspraken burgemeester Halsema

In de gemeenteraad is vanmiddag een scherp debat gevoerd over de uitspraken van burgemeester Halsema vorige week op AT5. Ze zei toen in het uiterste geval gebedshuizen te willen kunnen sluiten. Haar uitspraken konden op instemming rekenen van de VVD, Forum voor Democratie en het CDA, maar het linker deel van de raad was in eerste instantie kritisch, ook haar eigen partij GroenLinks.

De fractievoorzitter van GroenLinks, Femke Roosma, zei twijfels te hebben over de stellingname van Halsema: 'Sluiting is niet de oplossing om meer haatpreken tegen te gaan. Met het sluiten van gebedshuizen straf je ook de gelovigen. Pak de haatprediker.'

'Het gaat om gedrag'

Halsema zei vanmiddag in de raad 'verbaasd te zijn' over de commotie die is ontstaan over het 'in het uiterste geval' sluiten van gebedshuizen: 'Het gaat hierbij niet om de vrijheid van meningsuiting. Het gaat hierbij niet om mensen die opvattingen hebben die maatschappelijk niet aanvaard zijn, maar wel bij een geloof horen. Mensen hebben de ruimte om die uitspraken te doen. Het gaat hier om gedrag. Structureel haatzaaien, intimidatie, dreiging met geweld, oproepen tot geweld, ronselen op grote schaal voor de jihad. Op dat moment komt de geloofsvrijheid in het gedrang. Er komt een moment dat een gebedshuis geen gebedshuis meer is, maar dat het verwordt tot een locatie van criminele activiteiten.'

'Rechtsstaat moet weerbaar zijn'

De partijen aan de rechterkant van de raad steunden de uitspraken. CDA-leider Boomsma: 'Niemand staat boven de wet, en de rechtsstaat moet weerbaar zijn.' Ook VVD-raadslid Poot vindt sluiting in het uiterste geval gerechtvaardigd: 'Als keer op keer op keer wordt aangezet tot geweld, dan kan je het eigenlijk niet meer hebben over een gebedshuis.'

Forum voor Democratie wilde zelfs nog verder gaan. Fractievoorzitter Annabel Nanninga riep op om het erfpachtcontract met de El Tawheed-moskee op te zeggen. 'We kunnen dit gif in onze stad niet meer accepteren.'

'Hoe dan?'

De PvdA en D66 hadden moeite met de uitspraken van Halsema. D66-leider Van Dantzig: 'De vraag die bij mij leeft is: hoe dan? De burgemeester heeft bij AT5 een scherp signaal afgegeven. Dreigen met zo'n maatregel doe je niet voor niets.' Hij wilde daarom weten of er moskeeën zijn die daar eventueel voor in aanmerking komen. 'Ik hoor graag om welke gebedshuizen het gaat. En ik vraag me af of het wel verstandig was om het zo te zeggen.'